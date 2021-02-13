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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «نهتم بالكيانات الشبابية، والتعرف على أجندة عملهم، ومستهدفاتهم والمساهمة معهم في تنفيذ برامجهم في إطار من التفاعل، وتحقيق التكامل مع كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشباب».

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ،اليوم السبت، على هامش فعاليات ورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء«حوار مع شباب الاسكندرية ومطروح والبحيرة والنماذج والكيانات الشبابية»، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أن العمل على الارض يحقق النتائج المرجوة، مبيناً أنه سيتم اطلاق قوافل شبابية بمراكز الشباب والتجمعات الشبابية للتعرف على رؤيتهم في الاستراتيجية، بالإضافة إلى استطلاع الرأي الخاص بالاستراتيجية والذي تم اطلاقه الكترونياً.

عُقدت ورشة العمل بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات والمشرف العام على إعداد الإستراتيجية، والدكتورة منال عيد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشارك في الورشة شباب من محافظات الاسكندرية، البحيرة، ومطروح، وممثلون عن عدد من الكيانات الشبابية وبرلمان الشباب.

وتم استعراض خلال الورشة مخرجات وتوصيات الورش السابقة، والتي أقيمت الأولى منها بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان، ضمت شباب الصعيد، والثانية تم عقدها بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية والتي ضمت شباب القاهرة الكبري.

وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية والمساهمة في تنفيذ برامجهم

وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية والمساهمة في تنفيذ برامجهم

وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية والمساهمة في تنفيذ برامجهم

وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية والمساهمة في تنفيذ برامجهم

وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية والمساهمة في تنفيذ برامجهم