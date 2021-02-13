شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نهدف لتمكين القطاع السياحي من تقديم الخدمات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم السبت على هامش اجتماع مع د. خالد العناني وزير السياحة، نهدف لتمكين قطاع السياحة من اتاحة الخدمات الرقمية

كما أضاف أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى تمكين وزارة السياحة والاثار من استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ خططها لتطوير خدماتها واتاحتها رقميا وكذلك في الترويج للمعالم السياحية والآثرية؛ بالإضافة إلى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحى في مصر وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد وقعت في شهر نوفمبر الماضى برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، والذى يهدف إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعى الأثرى وتعريف المجتمع المصرى والعالمى بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة لمصر في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.