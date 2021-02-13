شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم علي مكاتب الصحة بالغردقة للحصول علي التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مكتب للصحة بمنطقتي حفر الباطن والمستشفى العام بمدينة الغردقة تزاحمًا من الأهالي للحصول على للتطعيم ضد شلل الاطفال مطالبين بتدخل مسؤولي الصحة لتنظيم عملية الدخول لمكتبي الصحة ومد فترة تلقي التطعيم لأخر الاسبوع بدلا من غد الأحد.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه يتابع سير عملية التطعيم ضد شلل الأطفال وانه سيتم مد فترة التطعيم إذا لزم الأمر حتى يتم تطعيم جميع الاطفال المستهدفين في الحملة.