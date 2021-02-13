شكرا لقرائتكم خبر عن كاثوليك المنيا: عودة الأنشطة الكنسية و مدارس الأحد بدءا من 15 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران كاثوليك المنيا، بيانا أعلنت فيه عن استئناف الأنشطة الكنسية مدارس الأحد.

وقالت المطرانية في بيان لها: «لوحظ في الفترة الأخيرة انخفاض نسبة المصابين بوباء»كورونا«، ورغبة منا في عدم انقطاع أبناء كنيستنا وخاصة الشباب والأطفال

عن ممارسة الأنشطة والاجتماعات الروحية لفترة طويلة، مما قد يكون له التأثير السلبي مع طول المدة على حياتهم الروحية.

وتابع البيان:«تزامنا مع عودة ابنائنا إلى المدارس فقد قررنا عودة الأنشطة ومدارس الأحد والخدمات الروحية المختلفة المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك ابتداء من الاثنين 15 فبراير الجاري».