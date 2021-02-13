شكرا لقرائتكم خبر عن الجداول الكاملة لامتحانات الكليات المختلفة بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد جامعة الأقصر، لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول والتى اعلنت عن إجرائها، يوم ٢٣ فبراير الجارى، موعدا لبدء الامتحانات ويستمر تباعا حتى نهاية الامتحانات في النصف الثانى من شهر مارس القادم، والاستعداد الكامل لعودة الطلاب لأداء الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا والحماية منه.

وكانت إدارة الجامعة، اعلنت ان المدن الجامعية تبدأ في استقبال الطلاب اعتبارا من 16 فبرايروشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المباني وجودة الوجبات المقدمة للطلاب، موضحاً الاستعداد الكامل للمدن الجامعية للعودة وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وفيما يلى الجداول الكاملة لامتحانات جميع كليات الجامعة ومواردها الكاملة كما يلى:

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة