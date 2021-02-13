شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» نهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. خالد العناني وزير السياحة والثار اليوم السبت، على هامش اجتماع مع د. عمرو طلعت وزير الاتصالات، لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى، نهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أضاف «تاعناني» أن مشروع التحول الرقمى جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

