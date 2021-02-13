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«العناني» نهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من التحول الرقمي

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هشام شوقي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. خالد العناني وزير السياحة والثار اليوم السبت، على هامش اجتماع مع د. عمرو طلعت وزير الاتصالات، لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى، نهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أضاف «تاعناني» أن مشروع التحول الرقمى جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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