شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 1467 مريضًا في قافلة علاجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، قافلة طبية علاجية شاملة، بقرية جميزة بني عمرو بمركز ومدينة ديرب نجم، والتي استمرت لمدة يومين، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية والمحرومة بالمحافظة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٤٦٧ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، فضلا عن تحويل ٥ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، كما تم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وأهمية متابعة الحمل الأم والجنين.