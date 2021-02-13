شكرا لقرائتكم خبر عن من جامعة القاهرة لكوبري الجامعة.. كواليس لافتة «مبروك التخرج يا بسنت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس حسن شعراوي، صاحب لافتة تهنئة ابنته أمام باب جامعة القاهرة، عن كواليس تهنئته لابنته يوم تخرجها برفعه لافتة أمام باب الجامعة، موضحا أنه كان يهدف لإسعاد ابنته ليس إلا، ولكن ما حدث كان غير متوقع لأن الفكرة نالت استحسان وإعجاب الكثيرين من رواد السوشيال ميديا، خاصة أن ابنته تعبت 6 سنوات لتصل إلى تلك النهاية، قائلًا: «طب 6 سنين والسنة الـ6 ديه لوحدها تعب 16 شهر».

وأضاف المهندس حسن شعراوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TeN»، أن ابنته تستحق أن تكون مميزة وأن تفاجأ، مشيرا إلى أن ابنته كانت متفوقة دائما ورغبتها الشديدة كانت الالتحاق بكلية الطب، وهو كان داعما ومشجعا لها دائما، مستطردًا: «الناس كانوا فرحانين في الشارع، وطلبوا يتصوروا معايا، الفرحة مكنتش سايعاني»

ونصح صاحب لافتة تهنئة ابنته أمام باب جامعة القاهرة، كل الأبناء ممن هم في سن ابنته أن يحسنوا معاملة والديهم ويحاولوا إسعادهم، وأن تكون هناك علاقة متبادلة وصداقة بين الأب وأبنائه، مردفًا: «الأب مش فلوس بس، لازم تصاحب ابنك أو بنتك».