شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين المنيا»: تلقينا 100 طلب للمشاركة في الأوكازيون الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا: «تلقينا مائة طلب، من أصحاب المحلات، للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، بهدف اتخاذ الإجراءات المتعلقة بقرار وزير التموين، ومنها تقديم فواتير الشراء من المصنع، وقيمة التخفيض، التي تراوحت مابين 15 إلى 23 %، في بعض المحلات».

وأضاف «يوسف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحلات، ومراجعة الحصول على موافقات بالمشاركة في الأوكازيون، وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكدا أن العديد من المحلات شاركت منذ بداية الاوكازيون، بهدف تقديم خدمة للمواطنين.

وأشاد «يوسف»، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي سيكون لها أثر إيجابي على تقديم الخدمات للمواطنين في الريف المصري، ومنها تطوير مكاتب التموين بالقرى.