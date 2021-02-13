شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 مخالفة تموينية ببلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن الحملة التموينية التي قام بتشكيلها، صباح اليوم السبت، بالتعاون مع إدارة التموين والصحة والمرافق والإشغالات والبيئة، تمكنت من تحرير ٢٧ مخالفة ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز، كما استهدفت الحملة عددا من القرى والمدينة.

وتمكنت الحملة من ضبط مخالفات متنوعة لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وحررت محاضر للمخالفين وأحيلوا إلى النيابة.

ووجه رئيس مركز مدينة بلطيم باستمرار الحملات التموينية التي تقوم بها إدارة التموين ببلطيم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.