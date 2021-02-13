شكرا لقرائتكم خبر عن «دباديب» عيد الحب ترتدي الكمامات للوقاية من كورونا بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتكر صاحب محل اكسسوارات وهدايا في مدينة إسنا بجنوب الأقصر، فكرة جديدة وحيلة بسيطة، للتوعية بفيروس كورونا واهمية ارتداء الكمامات، والاهتمام بوسائل الأمان والحفاظ على الفم والأنف في التجمعات والأماكن العامة وذلك للفت انتباه الماره والزبائن الوافدين إليه لشراء هدايا عيد الحب، باهمية اتباع الوسائل الوقائية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

دباديب ترتدى الكمامات للوقاية من كورونا بالأقصر

وأوضح أسامة عبدالموجود صاحب التجارى، بأنه قام بوضع كمامات على «وجوه» الدباديب التي يستخدمها لعرض تشكيلاته من هدايا عيد الحب، بهدف توعية المواطنين، في زمن فيروس كورونا.

دباديب ترتدى الكمامات للوقاية من كورونا بالأقصر

وأشار إلى أنه عندما رأى الدولة مناشدة الدولة للمواطنين، بضرورة الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ففكر في المساعدة بشكل جديد، يسهل معه توصيل المعلومة للمواطنين، بخطورة الفيروس وضرورة الحفاظ على الأمان الشخصى، مؤكدا أن هذه الأفكار البسيطة تساهم في توعية البسطاء من اهالى القرى الذين يفدون للمدينة لشراء احتياجاتهم.

دباديب ترتدى الكمامات للوقاية من كورونا بالأقصر

وتابع، أنه جعل دباديب عيد الحب في المحل ترتدى كمامات وقائيه، ومن وقتها والأهالي تأتي للسؤال له، لماذا فعلت ذلك؟

دباديب ترتدى الكمامات للوقاية من كورونا بالأقصر

موضحاً ان ذلك ياتى بنتيجة إيجابية، حيث اقدم لهم النصح والإرشاد باهمية ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من المرض والحد من انتشار الفيروس وخاصة في التجمعات والأماكن العامة والمواصلات التي تنقلهم من مكان لآخر والالتزام بالتباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات والكحول بشكل دائم.