شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات دورة «حرفي متقدم أشغال البردي» بمركز شباب نزلة العرين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بتنفيذ دورة «حرفي متقدم أشغال البردي» خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير الجاري، وذلك بمركز شباب نزلة العرين بأبوكبير لتدريب 25 شباب وفتاة على فن صناعة ورق البردي.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم توزيع شهادات إتمام الدورة على الشباب المشاركين، بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن الهدف من عقد الدورة هو صقل مهارات وقدرات الشباب، وتعليمهم حرف جيدة تمكنهم من الإندماج بسوق العمل وزيادة الدخل، وكذلك الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار، من خلال نقل هذه المهارات الحرفية إلى الأجيال الشابة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية، وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم، للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.