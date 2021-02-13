شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة «شيش» في مقاهي الفشن ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إن حملة مكبرة من قبل مجلس المدينة مع شرطة المرافق قامت بالتحفظ على عدد من الشيش بعدة مقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة قرار حظر تقديم الشيشة.

وأضاف، أن الحملة رصدت التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمولات التجارية والمواطنين في وسائل النقل العام وأماكن التجمعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما تم المرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة الأداء والإطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أنه تم مواصلة الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة العامة ورفع المخلفات وتمهيد الطرق حيث تم الدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 66 طنًا من القمامة بالشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية وتفريغ الحاويات والجمع من المنازل ومحيط المدارس ودور العبادة وتوريد المخلفات لمصنع السماد العضوي، علاوة على رفع 60 طنًا من المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهس وتلت وأسبوج ودلهالس، بينما تم صيانة الأعمدة والكشافات بشارعي المستشفى وسماح الوجوه.