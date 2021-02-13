شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يشكر أهالي قرية الأحراز بعد مشاركة 195 مواطن للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لأهالي قرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، وذلك بعد تبرع ما يقارب ٢٠٠ مواطن بالدم، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك أثناء تنفيذ مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة للتبرع بالدم بقرية الأحراز، وبعد تكليف الدكتور هشام مسعود، مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، بالإشراف على الحملة، وبالتنسيق مع مدير مستشفي ههيا، ومسئولي وفنيين بنك الدم بالمستشفى، تم خلالها تبرع المواطنين بالقرية بعدد ١٩٥ كيس دم في أقل من ٦ ساعات.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، ولمدير مستشفي ههيا، والفريق المشارك على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.