شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة مليون عبوة تجميل قبل تهريبها عبر ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على مليون عبوة مستحضرات تجميل، حاولت إحدى الشركات تهريبها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى الشركات الكائن مقرها بالإسكندرية، بإستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندى «معدات زراعية مستعملة» وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع قدرت قيمة الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ وقدرة 5 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط اوراق الرسالة لفحصها.