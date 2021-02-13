شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «السياحة والاتصالات» يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضى بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وقد حضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وبعض قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والاثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل ابليكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الاثرية والسياحية.