شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية ورفع 110 أطنان مخلفات بإهناسيا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، إنه تمت إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بعزبة محمد على، التابعة لقرية منشأة طاهر، وعزبة الشريف التابعة لقرية براوة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف «معبد» أنه لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة بالمواطنين، تم رفع 110 أطنان من مخلفات شوارع وميادين إهناسيا، ورفع القمامة من الحاويات ومحيط المدارس ودور العبادة إضافة إلى جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي النويرة وننا وبراوة والعواونة وقاي، وتوريدها لمصنع السماد العضوي، فضلاً عن تمهيد طريق قاي/ معصرة نعسان، وطريق إهناسيا/ النويرة، وطريق إهناسيا/ العواونة وطريق العواونة/ منشأة الأمراء، بينما تمت صيانة وتركيب 55 كشافا كهربائيا بمنطقة المقابر.