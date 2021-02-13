شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين على الحياة لـ 150 عاملا غير منتظم بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، 150 عاملاً غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية من أصل 12 ألف و 642 وثيقة صدرت بالفعل للمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية جارى تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى .

وقال سعفان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة فى كل المحافظات للبدء فى وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة.

وكشف وزير القوى العاملة: إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبناؤها، و ليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أى عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة .

وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة فى بطاقة الرقم القومى له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية وبالتالى تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه فى الرعاية والحماية التى تقدمها الدولة له، ويتوفر لتلك الفئة كينونة وهوية فى الدولة المصرية .

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالقليوبية بالبدء فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجاناً، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومى جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام .

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقليوبية، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد فى الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة فى تغيير مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة احوالهم .

من جانبها قدمت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسى وإستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة فى كافة نواحى حياتهم .

كما عرضت مدير المديرية انجازات المديرية فى هذا الشأن ،موضحةً أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى المديرية 19 ألفاً و 400 عامل، حتى يناير 2021 يتم صرف المنح الدورية المخصصة لهم فى مواعيدها المقررة، والتى بلغت فى عام 2020، عشرة ملايين و 714 ألف جنيه لتوفير الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً .



