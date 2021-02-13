شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يغرسون 3 أشجار بقرية صفط تراب فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرست كلا من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، 3 شجرات إيذانا بإطلاق حملة اتحضر للأخضر "صفط تراب.. البداية".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة اليوم تستهدف تكامل الجهود التنفيذية من الوزارات والمحافظة والسادة نواب البرلمان ودمج جهود المصريين فى الخارج فى تطوير القرى المصرية استجابة لتكليف الرئيس بالنزول للقرى الأكثر احتياجا والاطلاع على طلبات المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من قبل وزارة البيئة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

يأتى ذلك فى إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتى تهدف لمشاركة المصريين بالخارج فى تطوير قراهم.