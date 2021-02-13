شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تعلن انتهاء تخطيط المسار للقطار الكهربائى السريع ومتابعة التنفيذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة /الاسكندرية / العين السخنة فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحى وتخطيط المسار وجار العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شركة سيمنز الألمانية ستبدأ بالتزامن مع هذه الأعمال، فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريعة وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكد الوزير خلال جولته على أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو المشروع بالكامل خلال عامين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر لافتاً الى أن مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين"، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة وأنه سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأضاف الوزير أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى انحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات .