شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 13 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (666) متهم ، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 قطع سلاح أبيض)، وضبط (27) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5065) حكم قضائى متنوع، وضبط (517) قضية متنوعة أخرى.

وأسفرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط (21) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - سوهاج) بإجمالى مضبوطات (3) قطع سلاح نارى (بندقية آلية – مسدس - فرد محلى - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وكذا كمية من المواد المخدرة ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سرقة بالإكراه – بلطجة – سلاح نارى - مخدرات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (908) قطعة سلاح نارى أبرزها (69 بندقية آلية – 140 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 59 مسدس – 640 فرد محلى الصنع – 2699 طلقة مختلفة الأعيرة و 95خزينة – 1323 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (17) تشكيل عصابى ، ضموا (47) متهماً ، إرتكبوا (87) حادث سرقة متنوعة، وضبط (97) قضية أحداث، وكشف غموض (54) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (445316) حكم قضائى ، بينها (1881) حكم جناية، و(161092) حكم حبس، و(216026) حكم غرامة، و(66317) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية، حيث شنت مباحث التموين حملة رقابية، أسفرت عن ضبط (8720 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (167) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (583 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (78705جنيه، وضبط (17) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (146232 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8536) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1081,192) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (290) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (327,428) طن ، وكذا ضبط (104) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (47,260) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (81975) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60692155) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1800) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (180) قضية ضرائب عامة ، كشف (167) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (115) قضية فى مجال الجمارك ، (4) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (401) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (587) حكم قضائى ، (317) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (18) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى – تهريب معادن نفيسة) ، (11) قضية فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – تسهيل إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (13988145875جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (1782) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، وكذا ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2) متهمين .. إرتكبا واقعة سرقة، فيما نجحت مباحث المصنفات في ضبط (324) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

ونجحت جهود شرطة المسطحات المائية في ضبط (878) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1088) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (178) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم ) ، (317) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (115) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (217) لنش سياحى.

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (13) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2629) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (9) قضايا بإجمالى (10) متهمين.. بمضبوطات بلغت (470 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (243290) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (37412 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3869موقف عشوائى)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (188) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (427) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (3) سائقين منهم، فضلًا عن فحص (954) مركبة تبين مخالفة (238) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6198) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (494) سائق منهم.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1608) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1731) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (252٫371 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (284٫737 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (30,769 كيلو جرام) .

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫926 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (18٫732 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (572 جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (140 جرام)، و(44952) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ولم تتوقف جهود الداخلية على مكافحة الجريمة، وإنما لاحقت غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث نجحت في ضبط (7104) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1416) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (9613) شيشة، وغلق (4322) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (93937) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (93126) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (811) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.