شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حسم امتحانات الترم الأول والدراسة بالفصل الدراسي الثاني غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصريحات مصادر بوزارة التربية والتعليم، بالتشديد على الإجراءات الاحترازية بامتحانات الترم الأول، وتأكيد وجود دراسة في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..

التعليم: إجراءات احترازية بامتحانات الترم الأول والدراسة بالفصل الثانى

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا داعى لأى تخوف من عودة الدراسة وبدء تقييم الطلاب من خلال الامتحانات الأيام المقبلة، موضحة أن معدل الإصابات الحالى فى كورونا قريب من المعدلات التى كانت موجودة أثناء تواجد الطلاب فى المدارس خلال انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الأول واستمرارها حتى ديسمبر الماضى.

التنمية المحلية تمول 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بتكلفة 17,3 مليار جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن فرص العمل التي وفرها برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.. وأولياء أمور يطالبون بحسم وإعلان طريقة أداء الاختبارات وعدد الفرص.. مصادر: البرلمان سيناقش مع التعليم مصير الامتحانات قريبا

كشفت مصادر برلمانية، أنه سيتم عقد جلسة خاصة من قبل أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة إجراءات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحة أن الجلسة ستكون قريبا وسيتم الاستماع إلى خطة الوزارة بشأن الامتحانات وسيكون هناك نقاش وسيتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم مناقشة بيان وزارة التربية والتعليم والذى من بينه امتحانات الثانوية العامة، قائلة: "نطمئن أولياء الأمور أن لجنة التعليم والوزارة يتجهان إلى تطبيق الصالح للطلاب وأولياء الأمور وإعلاء مصلحة الطالب أولا والقرار الذى سيتم الاتفاق عليه مع الوزارة سيكون مرضى لأولياء الأمور والأسر والطلاب".

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يصعد لـ 797 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، تحركا طفيفا بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب من 1818 إلى 1824 دولارا حتى الآن، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في مصر ، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام.

الإسكان تمنح مهلة 6 أشهر لاستلام أراضى مشروع "بيت الوطن"

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على منح مهلة لمدة 6 أشهر -من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية- للعملاء المُخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

تكلفة واردات "دباديب" وهدايا عيد الحب سنويًا أكثر من 60 مليون دولار

بشكل سنوي، يتجدد الحديث عن واردات عيد الحب وتكاليف استيراد الدباديب والهدايا، والتي تدخل ضمن شريحة اللعب أو استيراد لعب الأطفال، وشهد عام 2020 هبوطا ملحوظا في استيراد اللعب بصورة ملحوظة، ومنها هدايا عيد الحب.

الحكومة تنفى الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل

نفت الحكومة صحة ما تردد عن تداول إعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل .

"حياة كريمة" تغير مستقبل قرى القنطرة شرق بالإسماعيلية.. اختيار 16 قرية تضم 37 تابعا ضمن خطط التطوير بتكلفة مليار جنيه.. إنشاء مدارس وتوصيل الغاز والمياه والكهرباء.. و364 لودر وحفار تشارك فى تنفيذ المبادرة.. صور

جاءت فكرة شباب البرنامج الرئاسي بإطلاق مبادرة هدفها تلبية نداء الأسر لأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية، فظهرت «حياة كريمة» كمبادرة مقترحة في يناير 2019 واستطاع شباب البرنامج عرض رؤاهم وأفكارهم لتنفيذ المبادرة في المؤتمر الوطني السابع للشباب من شباب البرنامج الرئاسي، ذلك وفقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وبناء على الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى نحو القضاء على الفقر، وكذلك الهدف الثاني الخاص بتحسين ورفع كفاءة مستويات المعيشة لدى المواطن المصري.

التموين : 1889 محلا تشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 112 عرضا وهميا

أكد الدكتورعلي المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بلغ 1889 محلاً تجاريا ، منها 1753 محل قطاع خاص و89 محل قطاع أعمال و36 من القطاع الاستثمارى ، مشيرا الى أن مديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بالوزارة تتابع ما يتم عرضه من حيث الجودة والإلتزام بالسعر المعلن.

السياحة: لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالى حتى الآن

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من إعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يرد إلى الوزارة رسمياً من السلطات السعودية ما يفيد فتح باب العمرة من مصر.

32.3 %انخفاض قيمة الواردات من المنتجات البترولية خلال عام 2020

بلغت إجمالى قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقابل 9429 ملـيون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.

موسيماني: لو امتلك الأهلى محمد صلاح ومانى لتوج بكأس العالم للأندية

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، أنه كان بإمكانه الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير، وذلك بعدما حل الأهلى ثالث العالم وحصل على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بطل كوبا ليبرتادورس،، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2.

هلال رجب يزين سماء مصر الليلة ويرصد بسهولة بالعين المجردة

يرصد هلال قمر شهر رجب بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس مساء اليوم السبت 01 رجب 1442 الموافق 13 فبراير 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة فى حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

التعليم تحسم غدا مصير امتحانات الترم الأول وتحدد مواعيد انطلاق الدراسة بالترم الثانى.. عقد امتحانات إلكترونية للثانوى.. واختبار طلاب النقل فى المدارس السيناريو الأٌقرب.. وطارق شوقى: لن نطبق الأبحاث فى التقييم

يعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الأحد 14 فبراير الجارى، تفاصيل أداء طلاب النقل بالصفوف الدراسية المختلفة امتحان الفصل الدراسى الأول الذى تم تأجيله بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 20 فبراير الجارى.

الإدارية تستقبل الطعن الثالث من مرتضى منصور على حكم استمرار اللجنة المؤقته

استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، طعنا جديدا يعتبر الثالث، المقام من مرتضي منصور وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادى.

التعليم العالي .. الجامعات تنتهى من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

وزير التعليم العالي كلف رؤساء الجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، بالانتهاء من وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.