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الحكومة تعلن غدا سيناريوهات الفصل الدراسى الثانى وترتيبات الامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة غدا الأحد اجتماعا لمناقشة السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

 

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع تقرير وزيرى التعليم العالى ، والتربية والتعليم بشأن مقترحاتهم وسيناريوهات استكمال الفصل الدراسى الثانى والاستعدادات والإجراءات التى سيتم اتباعها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، ويعقب اجتماع اللجنة إعلان وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول وموقف الفصل الدراسى الثانى. 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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