شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن غدا سيناريوهات الفصل الدراسى الثانى وترتيبات الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا غدا الأحد اجتماعا لمناقشة السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع تقرير وزيرى التعليم العالى ، والتربية والتعليم بشأن مقترحاتهم وسيناريوهات استكمال الفصل الدراسى الثانى والاستعدادات والإجراءات التى سيتم اتباعها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، ويعقب اجتماع اللجنة إعلان وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول وموقف الفصل الدراسى الثانى.