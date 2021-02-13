شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملات تموينية بمدينة العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أن إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم، مدير الإدارة، شنت حملة تموينية على ثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المدينة، أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح «ا. د. ط» ضد أحد أصحاب الثلاجات الكبرى بالمدينة، لحيازته لحوم برازيلية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ٤ كراتين لحم برازيلي زنة الواحدة ١٥ كيلو، بإجمالي ٦٠ كيلو لحم برازيلي منتهي الصلاحية على ذمة المحضر.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنح «ا. د. ط» ضد أصحاب أنشطة تجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة طبقاً للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، وتحرير محضري جنح «ا. د. ط» ضد أصحاب أنشطة تجارية، لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.