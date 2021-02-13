شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل حاول ترويج 100 طربة حشيش بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، لمحاولته ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، بضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، عقب حيازته كمية من مخدر الحشيش.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمتها بـ700 ألف جنيه تقريباً. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالته للنيابة التي أمرت بحبس المتهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.