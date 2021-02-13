شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الوادي الجديد تحتفل بالذكرى 46 لرحيل كوكب الشرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محسن حسب، مدير عام الثقافة بالوادى الجديد، إنه تم إقامة عرض فنى لفرقة الموسيقي العربية بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة، وذلك في الذكرى ال46 على رحيل كوكب الشرق ام كلثوم، حيث شمل العرض مجموعة متنوعة من اغانى كوكب الشرق من خلال الغناء الفردى والجماعى وكذلك العزف الفردى والجماعى على الآلات المختلفة من خلال نخبة من العازفين بفرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة الخارجة.

وفي سياق متصل، أكد حسب أن بيوت وقصور الثقافة تواصل تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية المختلفة عن شهر فبراير الجارى، فتم إقامة محاضرة ثقافية بعنوان ترشيد استهلاك المياه)بمكتبة قرية شرق بولاق الثقافية، بالإضافة إلى إقامة مرسم مناظر طبيعية في بيت ثقافة قرية المنيرة .

واضاف، أن مكتبة الطفل بمدينة بالفرافرة نفذت عرض فنى لمواهب الأطفال والشباب في العزف والغناء للاطفال، بينما تم إقامة ورشة اشغال يدوية وعمل اطواق زينة بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وتم تنفيذ ورشة رسم بعنوان الطبيعة والشتاء بمكتبة الطفل والشباب بقرية تنيدة في مركز بلاط .

وقال خطة العمل الثقافي، شملت تنفيذ عرض فن شعبي لفرقة موط التلقائية على مسرح قصر ثقافة موط، وإقامة ورشة حكى بعنوان كيف اتعامل مع مصر في الصغير

ببيت ثقافة قرية الجديدة، وإلقاء قصائد شعرية بعنوان انا ابن الشهيد ببيت ثقافة قرية الراشدة، بجانب إقامة أمسية شعرية لأعضاء نادى ادب قصر ثقافة موط، ونفذ

بيت ثقافة قرية القصر محاضرة ثقافية بعنوان المشكلة السكانية والأمن الغذائى.

مشيرا إلى التشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بمواقع العمل الثقافي وكذلك حماية الرواد خلال تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية المختلفة.