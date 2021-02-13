شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع قرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بطرق بنى محمد سلطان (بنى مهدى، بنى أحمد الشرقية، وبنى مهدى المطاهرة البحرية، وبنى حماد دوار شعراوي وترعة حافظ، وكذلك مجرى الحجر)، حيث قام قسم الإنارة بالقرية بقيادة المهندس عبدالتواب محمد عبدالغنى، رئيس القسم بعمل الصيانة اللازمة، كما واصل قسم الإنارة بنزلة حسين أعمال الصيانة الدورية للكشافات، حيث تم صيانة طريق طراد النيل أمام قرية الشرفا وكذلك عزبة اولاد عطية وعزبة حافظ.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بالصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى وأحياء المنيا، للتيسير على المواطنين في التحرك بأمان والحد من الحوادث وخاصة ليلا.