شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 3 مناطق بالمنيا لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بأرض سلطان تشمل «مديرية الأمن، منطقة الفولى، النادي الرياضي»، وذلك اليوم السبت ولمدة يومين، وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بالمحطة القبلية المرشحة بأرض سلطان للحفاظ على جودة المياه.

وقال «الشهاوي»، إنه ستتم زيادة ضغوط محطة بني أحمد الشرقية، ومحطة كدواني، المرشحة أثناء أعمال التطهير، مطالبا المواطنين بتوفير احتياجاتهم الخاصة بهم خلال تلك الفترة.