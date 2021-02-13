شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا» تعلن إنهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، داخل 3207 مدرسة بجميع المراحل التعليم، بنظام النقل، والصف الثالث الإعدادي.

وقال «جارح،» إنه تم القيام بأعمال تعقيم المدارس وإعداد كنترولات، ولجان الامتحانات، من خلال توزيع المقاعد على اللجان بما لا تتجاوز 14 مقعدا بدلا من 24 بكل لجنة ضمن خطة التباعد لمواجهه وباء كورونا المستجد.

من جانبه، أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصاً على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.