شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الاسكندرية»: 160 محلاً تشارك بالأوكازيون الشتوي.. و8 محاضر للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن حوالى 160 محلاً حصلت على ترخيص من مديرية التموين للمشاركة في موسم التصفية الأولى «الأوكازيون الشتوي» للعام 2021، الذى بدأ يوم 7 فبراير الجاري لمدة شهر، والذى تشارك فيه المحال التجارية التي تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وضاف «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حملات المتابعة مستمرة بشكل يومي على المحال الحاصلة على تصريح من المديرية للتأكد من التزامها بما تعهدت به فيما يتعلق بالسعر المعلن للجمهور، ومتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون بدون ترخيص رسمي من المديرية.

ولفت إلى أن الحملات حررت 8 محاضر ضد محال مخالفة لمشاركتها في الأوكازيون دون تصريح رسمى، حيث أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن تحديد ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وقال وكيل الوزارة إن التخفيضات الرسمية المعلنة للمحال المشاركة تتراوح بين 5 إلى 50%، فيما تتراوح التخفيضات الفعلية على الأرض بين 20 إلى 30% ما يجعل هناك إقبال على الأوكازيون وإن كان نسبى.

شهدت المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي في الإسكندرية إقبال متوسط، حيث تقول ريم محمد أحمد، ‘نها تنتظر الأوكازيون الشتوي كل عام لشراء الملابس الجاهزة، نظرا لوجود تخفيضات مقنعة مقارنة بالأسعار في المحال الأخرى، لا سيما وأن محال الأوكازيون تعلن تخفيضات تصل إلى 50%.

وأضاف عدد من التجار لـ«المصرى اليوم»، أن الإقبال لم يكن ملبياً لطموحاتنا التي كنا ننتظرها قبل بدء الأوكازيون رسمياً، على الرغم من الإعلان عن تخفيضات كبيرة على جميع الموديلات ما يجعل الإقبال على المحلات المشاركة فيه مؤكد إلا أنه في بعض المناطق خيب الظنون.