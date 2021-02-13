شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقديم كل الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، مؤكدًا أن قطاع المناطق الضريبية، والإدارة المركزية للحاسب الآلي يبذلان كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفني للممولين من أجل إنجاح موسم الإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات بكامل طاقتها اعتبارًا من 1 مارس القادم حتى السادسة مساء.

وأوضح عبدالقادر في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه تم صدور قرار رقم (53 ) لسنة 2021 بخصوص إعادة تشكيل عدد 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبي متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، لافتًا إلى أن هذه المكاتب تختص بتلقي الإقرارات وخدمة وإرشاد المولين بكافة الأمور الضريبية وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، وتعليمات المصلحة المنظمة لذلك بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين من خلال مكاتب الإرشاد المتميزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من أعمال.

أشار إلى أن هذه المكاتب هي مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالقاهرة ( الأوبرا)، ومكتب اتحاد الصناعات، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بشبرا الخيمة، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالإسكندرية، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالغربية، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالشرقية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية دمياط، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالجيزة، ومكتب الإرشاد الضريبي بنادي الصيد، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بالدقهلية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بالقليوبية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بالسويس، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية ببورسعيد، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية ببورسعيد، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية ببنى سويف، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بأسيوط، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بسوهاج.

قال أنه تيسيرًا على الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية، تم تجهيز منافذ الخزانة العامة بقاعة الخزانة العامة بـ «لاظوغلي»، لتلقى الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتقديم خدمة الإرشاد للممولين بكافة الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبي، مضيفًا أنه تم فتح أبواب مراكز التدريب الضريبية (دخل – قيمة مضافة) لمساعدة الممولين لتقديم الإقرار الضريبي المميكن.

أوضح «عبدالقادر» أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة.

أشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.