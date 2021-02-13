شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 6 حتى 13 فبراير الجاري بلغ 19 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

أضاف «الجمل» أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـحالة تعدى على الأراضي الزراعية بشبين الكوم على مساحة (2 سهم)، وإزالة فورية لـ 4 حالات تعدى بناحية قويسنا بمساحة ( 4 قراريط و6 أسهم )، وإزالة فورية في المهد لـ (3) حالات تعدى بالشهداء، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعدى آخر بمركز ومدينة منوف بمساحة (8 أسهم ).

أوضح أنه استمرارا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لـ (6) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بأشمون بمساحة (4 قراريط و12 سهما )، فضلا عن إزالة في المهد لـ(4) حالات تعدى بناحية الباجور بمساحة (5 قراريط و11 سهما ). وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة برصد أي مخالفة تعدى على الارض الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة ودوام المتابعة واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدى على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.