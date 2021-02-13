شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالجابون يلتقي وزير المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير سيف قنديل، سفير مصر لدى الجابون، الجمعة، بوزير المواصلات والبنية الأساسية «ليون بالونزي»، وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في مجال البنية الأساسية في ضوء إنجازات الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية ورصف وتعبيد حوالي ٦٠٠٠ كم من الطرق بالقاهرة والمدن والمحاور الرئيسية والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي التجربة التي تتطلع مصر لنقلها لعدد من الدول الأفريقية الصديقة ومن بينها الجابون.

كما تطرق اللقاء إلى خطة الحكومة الجابونية للتحول الاقتصادي ٢٠٢١-٢٠٢٣ خاصة في قطاع البنية الأساسية، حيث بحث السفير قنديل والوزير «بالونزي» مشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية للحكومة الجابونية في إطار الخطة، وسُبل تمويلها، وإمكانية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ جانب منها.

السفير المصري بالجابون يلتقي وزير المواصلات والبنية الأساسية