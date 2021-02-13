شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار 640 منزلا بالقرى الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بدور هام من خلال مشروع إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة كفر الشيخ من واقع المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات، مؤكدًا أن دورها هام جدًا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج.

وأوضح شعبان أن مكتب مشروعات الأورمان بكفر الشيخ نجح في إعادة إعمار وتعريش 640 منزل في قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن مراحل عمل تطوير واعادة اعمار القرى الاكثر احتياجًا تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الأبواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية .

أضاف شعبان أن جمعية الأورمان نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية للأسر الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من شنط رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء واعادة اعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها توقيع الكشف على عيون الالاف من سكان القرى الاشد احتياج في مجالات العيون والقلب واجراء الجراحات المطلوبة لهم فضلًا عن انشاء مستشفى سرطان الصعيد شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

وأشار شعبان إلى أننا نؤمن بالمشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية، بما يمثل دعوة للجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة في إغاثة الآلاف من الأسر ودعمها.

الاورمان

الاورمان

الاورمان