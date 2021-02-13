شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف والعلاج لـ109 مواطن بأبرق ومنطقة الخير بالشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت قافلة طبية علاجية بمنطقة الخير وأبرق بالشلاتين على مدار يومين الكشف وصرف العلاج لعدد 109 مواطن وإجراء عدد 16 فحص معملي وعدد 4 حالات أشعة وعدد 19 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة.

وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.