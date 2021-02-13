شكرا لقرائتكم خبر عن «أمراض النباتات»: فحص 366 رسالة تقاوي مستوردة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ملخص انشطة معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، في تصريحات صحفية السبت انه تم فحص (366) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، وفحص عدد (31) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (8) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص عدد ( 14 ) طرد بهم بذور مختلفة .

وأضاف مدير معهد أمراض النباتات إنه تم خلال يناير الماضي، تنفيذ 7 مدارس حقليه لامراض البطاطس في محافظات: المنوفيه، البحيرة، الغربيه، القليوبيه، النوباريه، المنيا، والاسماعيليه، فضلا عن تنفيذ 7 مدارس حقليه لامراض الفراولة في قرى مراكز: طوخ، شبين القناطر، مشتول السوق، بدر، النوباريه، الاسماعيليه، و قويسنا.

واوضح «خليل» انه على صعيد متابعة الحالة المرضية المحاصيل المختلفة، تم تنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة حقول القمح، بنجر السكر، و زراعات البصل و الثوم، وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية و كفر الشيخ والبجيرة و القليوبية و بني سويف و المنيا والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

وأشار مدير معهد أمراض النباتات انه تم ايضا المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الاسماعيليه، الغربيه، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، البحيرة للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الكرنب، القرنبيط، الخس، وقام باحثو المعهد بإعطاء المزارعين التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض، والمرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل بها.