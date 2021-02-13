شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال تطوير محطة سكك حديد سمالوط في المنيا بنسبة تنفيذ 99% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشركة المنفذة لتطوير محطة سكك حديد سمالوط في المنيا، وضع اللمسات النهائية لأعمال التطوير، بعد الانتهاء من الأعمال الأساسية، بنسبة إنجاز 97%، وإجراء التشطيبات النهائية، بعد 4 سنوات من البدء في أعمال التنفيذ عام 2016.

وتضمنت أعمال التطوير الأرصفة ومدها بطول 300 متر بدلا من 50 مترا، وكهربة الخطوط، بالإضافة إلى المنشآت الإدارية والاستراحات ودورات المياه، وإقامة حوائط خرسانية بالجانب الغربي المجاور لترعة الإبراهيمية، والشرقي للطريق العام.

قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب، عن دائرة سمالوط، إن الأعمال تم تنفيذها من فائض الميزانية السنوي، دون اعتمادات مخصصة للتطوير مما تسبب في تأخر الانتهاء لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن أعمال التطوير شهدت نقلة نوعية لخدمة الركاب حيث أصبح الرصيف بطول 300 متر من أصل 70 مترا لتوقف 16 عربة بدلا من 6 عربات، بالإضافة إلى أعمال التبطين لجانبي المحطة، وتطوير المنشآت.

كان المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قد قام بجولة تفقّدية للمحطة، نهاية العام الماضي، شدد خلالها على تكثيف أعمال الصيانة الخاصة بالسكة ورفع ناتج مخلفات التجديد من على أرصفة وحوش المحطة والعمل على رفع مستوى نظافتها.

يذكر أن محافظة المنيا شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوير 8 محطات من مغاغة شمالا حتى دير مواس جنوبا أخرها سمالوط، ضمن خطة الهيئة العامة للسكك الحديدية بتطوير محطاتها.