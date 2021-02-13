شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وترميم 5 مدارس بإدارة غرب التعليمية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نادية فتحى، مدير عام إدارة غرب التعليمية في الإسكندرية، إنه يجرى حاليا أعمال صيانة وترميم شاملة في 5 مدارس تقع في نطاق الإدارة، ليتم تسكين طلابها على 5 مدارس أخرى قريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

وأوضحت «نادية»، خلال جولة ميدانية على المدارس البديلة، السبت، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب بها فور بدء الفصل الدراسى الثانى، أنها تأكدت من جاهزية المدارس الخمسة حيث بدأت جولتها بمدرسة طاهر بك الاعدادية بنين، ومدرسة الورديان الثانوية بنات، ومدرسة الورديان الإعدادية بنات.

وأشارت إلى أن المدارس التي سيتم تسكين طلابها هي مدرسة راغب الرسمية يتم تسكين طلابها على مدرسة عدنان المدنى، وصفوت منصور الابتدائية على كرموز المشتركة الابتدائية وكرموز التجارية على مدرسة الورديان الاعدادية بنات وعدلى عياد الابتدائية صباحي على مؤسسة القناة الابتدائية ومدرسة عدلى عياد الابتدائية المسائية على مدرسة غيط العنب الابتدائية بدلاً من الشيخ سيد ومدرسة الشيخ سيد صباح على النيل الاعدادية.

وذكرت مدير عام الإدارة، أن المدارس ستعود إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم التي تجرى حاليا بها وفق خطة موضوعة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)

تسكين طلاب 5 مدارس على بدائل أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فى الاسكندرية (صور)