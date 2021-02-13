شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة إعلامية للتوعية بمشروع تطوير الريف المصري غدًا بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز إعلام بنها ندوة تثقيفية حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة غدا الأحد بالوحدة المحلية ببلتان بمركز طوخ يتحدث فيها الدكتور إيهاب فريد، وكيل كلية زراعة مشتهر لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنى الحديدى مدير إعلام بنها ويشارك فيها رؤساء الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية والشبابية، ويدير اللقاء أميرة محروس منسق النشاط بمركز إعلام بنها.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، مضيفا أن هذا اللقاء يعد باكورة الحملة التوعوية بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، الذي يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية تمثل نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه منها 36 قرية و148 تابعا بمركز شبين القناطر بالقليوبية كمرحلة أولى.