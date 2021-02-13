شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 419 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 419 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة، خلال يناير الماضي، وسجلت الصادرات 241 ألف طن بنسبة زيادة 35% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 178 ألف طن، وتركزت الزيادة بميناءي سفاجا ونويبع.

شهد ميناء سفاجا تداول 330 ألف طن بضائع بكمية صادر 182 ألفا، ووارد 148 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بكمية صادر 15 ألف طن ووارد 7 آلاف طن.

كما شهد ميناء السويس تداول 15 ألف طن بضائع بكمية صادر 5 آلاف طن ووارد 10 آلاف طن، فيما استقبل ميناء الزيتيات وصول 13 ألف طن بروبلين

وغادر ميناء الحمراوين 39 ألف طن فوسفات.

وقامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ.