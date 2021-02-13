شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بمشاركة الواعظات ضمن قافلة الأوقاف الدعوية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بمشاركة عدداً من واعظات وزارة الأوقاف ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، والتى ضمت وفد مشترك من الأئمة، والدعاة والداعيات من البلدين، جابوا عدة ولايات سودانيه، وأقاموا عددا من الفاعليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع الرجال والسيدات فى تلك الولايات.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر الى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف على إتاحة الفرصة للداعيات المصريات للمشاركة فى القافلة الدعوية، معربه عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة المتميزة والأولى من نوعها لخمسة من واعظات وزارة الأوقاف المصرية ضمن القافلة الدعوية والتى جابت عدداً من الولايات السودانية، مشيدة بدور واعظات الأوقاف المصرية ومشاركتهن الفاعلة فى نشر الفكر الوسطى المستنير بين السيدات.

وأشارت رئيس المجلس القومى للمراة، إلى أن مشاركة الداعيات فى مثل هذه القوافل الدعوية الهامة أصبح أمر حتمى وضرورى لقدرتهن على التواصل مع السيدات وتوعيتهن بأمور دينهن ودنياهن خاصة انهم تلقوا التدريب الكافى من وزارة الأوقاف للقيام بهذا الدور الحيوى والهام .

يذكر أن القافلة تاتى فى اطار التعاون المشترك بين البلدين والبرامج التى تم اقرارها بواسطة وزيرى الشؤون الدينية والأوقاف بين البلدين لتعميق العلاقات والصلاة واحداث حراك إيجابي على المستوى الدعوى وتعزيز الخطاب الوسطى الذى تبنته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.