شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" توجه برفع القمامة فى شارعى المكرونة والدكتور بالعمرانية الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت محافظة الجيزة، مسئولى هيئة النظافة برفع كم كبير من المخلفات من منطقة مصنع المكرونة، والدكتور بالعمرانية الغربية وتخصيص صناديق لتجميع المخلفات عقب تلقيها شكوى من خدمة صحافة المواطن باليوم السابع بعنوان شكوى من تراكم القمامة فى شارعى المكرونة والدكتور بالعمرانية الغربية " والتى استجابت لها على الفور مطالبة المواطنين بإلقاء المخلفات فى أماكنها.

وكان القارئ أحمد محمد سيد أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 يتضرر فيها من تراكم القمامة فى شارعى مصنع المكرونة، والدكتور بالعمرانية الغربية والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات الضارة الناقلة للعدوى، مطالبا بضرورة إزالة القمامة حفاظا على الصحة العامة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365