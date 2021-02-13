شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": التنسيق مع المحافظين لتنفيذ تدخلات الوزارة فى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مديرى مديريات التضامن فى المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " كما وجهت وزيرة التضامن بتخصيص فريق عمل فى كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة فى اطار مبادرة "حياة كريمة"، كما وجهت الوزيرة مديرى مديريات التضامن فى المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.

وكان الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن لمبادرة حياة كريمة، أكد أن مبادرة حياة كريم تستهدف تطوير كل القرى والمراكز في الريف المصري، مشيرا إلى أن العام الأول في المرحلة الثانية من أعمال التطوير تستهدف ثلث القرى بسكانها، بإجمالي 1443 قرية في 51 مركز إداري، موضحا أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من المرحلة الأولى تم الانتهاء منها.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت القرى الأكثر احتياجا وعددهم حوالي 1000 قرية، وتم توسيع النطاق الجغرافي للتطوير بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بالكامل عام 2024م".