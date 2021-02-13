شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك . ‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات والبصل بـ 7جنيهات، والكوسة 5 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام. الباذنجان الأبيض 9 جنيهات ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان 19 والليمون 17.5 جنيه. الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه. التفاح السكرى 25 جنيها ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات اليوسفي 7 جنيهات الجرافة 9 جنيهات ‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها. - البسلة 8 جنيه‎‏ات