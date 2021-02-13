شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يترأس اجتماع "العليا للسلامة" بمصر للطيران فى دورتها العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى على رئاسة الاجتماع العاشر للجنة العليا للسلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركات التابعة لمصر للطيران وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة بمصر للطيران، يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الطيران المدنى بإتباع كافة معايير السلامة الدولية وتطبيقها فى كافة مجالات صناعة النقل الجوي.

وأفتتح وزير الطيران المدنى فاعليات الاجتماع بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن سعادته بتواجده وسط زملائه بمصر للطيران حيث أشاد بإجراءات السلامة التى تطبقها الشركة الوطنية مصر للطيران فى مختلف مراحل التشغيل، وشدد على ضرورة محاسبه المقصرين فى هذا المجال كما طالب بإعلاء ثقافة السلامة ودعمها بين جميع العاملين.

ومن جانبه أعرب الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بمشاركة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع فى اجتماع اللجنة العليا للسلامة بمصر للطيران مؤكدا على اهتمام الناقل الوطنى بإتباع كافة إجراءات السلامة وفقا لتعليمات المنظمات الدولية ومنها منظمة الطيران المدنى الدولية الإيكاو والاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا وتحالف ستار العالمى.

وأستعرض الطيار محمد غربب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران أنشطة السلامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة وكذلك سياسة السلامة المطبقة بالشركات وإجراءات الاستعداد لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا المقرر لها فى شهر مارس القادم وكذلك استعراض تفتيشات الSAFA وغيرها من التفتيشات وكذا الأنظمة التشغيلية، كما تناول الاجتماع من خلال العرض التقديمى الذى استعرضه مسؤولى السلامة الإجراءات التى تتبعها مصر للطيران للتعامل مع جائحة كورونا ومدى الالتزام بدليل إجراءات التشغيل الخاص بفيروس كورونا COPM والذى تم إصداره خصيصا فى هذا الشأن وكذلك متطلبات بعض الدول للتشغيل إليها وكذلك ما تم إنجازه من اجتماعات تأهيلية لأفراد الركب الطائر واستخدام المستلزمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتخصيص مصر للطيران ليوم للسلامة بعنوان safety day تأكيدا على اهتمامها بهذا المجال.

وفى ختام الاجتماع تمت جلسة نقاشية بين جميع الحضور لعرض أبرز التوصيات المطلوبة وبعض الحالات السابقة ونتائجها وتم الإتفاق على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لإدارة السلامة بشكل جدى ودورى خاصة وأن مصر للطيران لها باع طويل فى اتخاذ كافة إجراءات السلامة وأن عملية التفاعل والتبليغ وكتابة التقارير التطوعية وسياسة الثواب والعقاب إجراءات هامة لاستمرار تميز الشركة فى تجديد شهاداتها واجتياز التفتيشات دون أى ملاحظات.