شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بالتناوب لكوبرى البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لأعمال صيانة الفواصل العرضية أعلى كوبرى البرنسيسة الجديد " بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " وذلك بطريق المنصورية القادم من مناطق مدينة كرداسة والطريق الدائرى "القوس الغربى" اتجاه شارع الأهرام .

وأكدت المحافظة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى بالتناوب لكوبرى البرنسيسة الجديد لمدة " 8" أيام تنتهى صباح يوم السبت الموافق 2021/2/20، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور .

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .