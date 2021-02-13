شكرا لقرائتكم خبر عن هلال رجب يزين سماء مصر الليلة ويرصد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال قمر شهر رجب بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس مساء اليوم السبت 01 رجب 1442 الموافق 13 فبراير 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة فى حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا فى السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالى سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران مساء الخميس 11 يناير عند الساعة 10:05 مساءً بتوقيت السعودية (07:05 مساءً بتوقيت غرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا فى السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

وبشكل عام يرجع السبب فى رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هى باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالى والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة فى سماء الليل.