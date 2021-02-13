شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": منخفض جوى يضرب البلاد الثلاثاء يسبب رياح وموجة شديدة البرودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدء من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حالة عدم الاستقرار نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى متعمق بطبقات الجو العليا ومنخفض جوى على سطح الأرض تنشأ مع حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأوضحت مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة من 3 لـ 6 درجات على أغلب الأنحاء، يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، أن البلاد أيضا تتعرض خلال هذه الفترة لأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى فى هذه الفترة متوقع أن تتراوح بين 15 لـ 16 درجة والصغرى من 8 لـ 9 درجات.

و يشهد الطقس اليوم السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.