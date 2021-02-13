شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : 1889 محلا تشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 112 عرضا وهميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورعلي المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بلغ 1889 محلاً تجاريا ، منها 1753 محل قطاع خاص و89 محل قطاع أعمال و36 من القطاع الاستثمارى ، مشيرا الى أن مديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بالوزارة تتابع ما يتم عرضه من حيث الجودة والإلتزام بالسعر المعلن.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن حسام الدين ، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك انه وفقا لتوجيهات وزير التموين بمتابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، فقد تم القيام بتنفيذ مجموعة من الحملات ، أسفرت عن تحرير 112 محضرا تنوعت بين 3 محاضرعدم الإعلان عن الأسعار و109 محاضر أوكازيون وهمى ، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن أى مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.