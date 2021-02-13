شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: تطورات سد النهضة ومصير رحلات العمرة والموقف من قطر وزوج نادية الجندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الجمعة، عددا من الموضوعات والقضايا المحلية العالمية، من خلال استضافة عدد من الشخصيات المتخصصة.

تحدث سامح شكري وزير الخارجية، عن ملف المصالحة بين مصر وقطر، مؤكدًا أن مصر تحترم الالتزامات التي تشير إليها أي وثيقة يتم التوقيع عليها.

قال «شكري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن مصر قامت بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت الحظر على الطيران وأعادت التناول البريدي المباشر، وأضاف: «سعينا لعقد اللجان الثنائية للتباحث بين الطرفين حول خطوات محددة لتفعيل الالتزامات التي وردت في وثيقة العلا».

أضاف: «نحن بصدد تحديد موعد للاجتماعات، والتي سيتم من خلالها مراجعة كل الالتزامات القائمة على الطرفين، كما سيتم تقييم مدى الالتزام بالتعهدات وتنفيذها».

تابع: «كل ما يصدر عن القنوات الإعلامية في قطر يتم رصده، وبالتالي هو موثق إلى أن تتم مراجعته».

تطورات ملف سد النهضة

قال وزير الخارجية إنه كان هناك أمل بأن يأتي رئيس جنوب أفريقيا بنتائج مغايرة خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، تختلف عن التجارب السابقة، ولكن للأسف لم تتناول المفاوضات قضية سد النهضة بالشكل المرغوب فيه.

أضاف: «كانت هناك رؤية مختلفة لدى السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بإطار المفاوضات رغبة من السودانيين في تغيير أسلوب التفاوض، مما أدى إلى انقطاع العملية التفاوضية لحين انتهاء الرئاسة لجنوب أفريقيا، ولكن لدينا أمل بأن يستأنف الرئيس الجنوب أفريقي، بعد إعلانه لاستعداده لبذل الجهد لاستئناف المفاوضات خلال زيارته الأخيرة لمصر».

تابع: «نتطلع إلى مزيد من التنسيق مع الأشقاء في السودان خاصة بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة لوضع تصور حول الخطوات القادمة».

أكد: «خلال هذه المرحلة نحن نتحدث عن التوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث حول الملء والتشغيل، كما عبرنا عن إرادتنا السياسية في مراحل التفاوض، ووضعنا أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبي، ونسعى لتحقيق مصالحه من حيث توليد الكهرباء طالما يراعي مصالحنا في الحفاظ على المياه التي تأتي لمصر والسودان وإدارة السد بالشكل الآمن الذي لا يترتب عليه أضرار».

مصير رحلات العمرة

قال إيهاب عبدالعال، الخبير السياحي، إنه ليس من المتوقع أن تكون هناك مستجدات بشأن رحلات العمرة بعد قرار إغلاق المملكة العربية السعودية عملية استقبال الرحلات.

أضاف «عبدالعال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المُذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «يوجد فقط حوالي 4 أو 5 دول مثل أندونيسيا وماليزيا سُمح لها بأعداد بسيطة هذا العام لتأدية فريضة العمرة، لكن بالنسبة لمصر والدول العربية بالكامل فلن يتم السماح لها بتأدية العمرة حرصًا على صحة المواطنين المصريين وعلى عدم انتشار الوباء».

أكد: «95% شركات السياحة التي حصلت على مبالغ بشأن رحلات العمرة قامت بإعادة الأموال للعملاء وليس هناك أي شكاوى بشأن هذا الأمر».

نادية الجندي تتحدث عن علاقتها بمحمد مختار

قالت الفنانة نادية الجندي إنها لا تفكر في الزواج خلال هذه الفترة وإنها تركز فقط في عملها «أنا متزوجة الفن».

تحدثت خلال لقائها مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «لايف من الدوبليكس» المُذاع على قناة «on»، عن علاقتها بزوجها السابق المخرج محمد مختار، مؤكدة أنها تجمعها به علاقة راقية، خاصة أن هناك عشرة وذكريات جميلة تجمعهما، كما أنها قدمت معه عددا من الأفلام التي تعتبر من أهم الأفلام في السينما المصرية.

أضافت: «محمد مختار ليس فقط زوجي السابق، بل هو شريكي في النجاح وفي رحلة الكفاح».